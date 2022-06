Domenico Criscito raggiungerà Lorenzo Insigne a Toronto: il difensore, ex Genoa, ha trovato l’accordo con i canadesi

Dopo Lorenzo Insigne, il Toronto fa ancora spesa in Italia. I canadesi hanno trovato l’accordo con Domenico Criscito.

L’ex Genoa, che non ha rinnovato il suo contratto con i rossoblù, si trasferirà in Canada a parametro zero. Lo riporta Gianluca Di Marzio.