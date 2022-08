Criptovalute e fan token, Lazio nella top 5 europea nel valore di capitalizzazione

Criptovalute e fan token stanno conquistando sempre più il mondo del calcio: Lazio è nella top 5 europea di una speciale classifica

Le criptovalute stanno entrando con sempre maggior insistenza a far parte del mondo del calcio. Sono sempre di più, infatti, le società si affidano ad aziende di criptoasset per incassare soldi e cercare di sanare i debiti derivanti soprattutto dalla pandemia da Covid-19. E come riportato da Il Fatto Quotidiano, questo settore prevede un aumento di investimento in sponsorizzazioni del 778% entro il 2026, passando da 570 milioni a 5 miliardi di dollari.

Insieme alle criptovalute, hanno fatto il loro ingresso nel mondo del calcio anche i fan token, asseti digitali con cui è possibile prendere parte a processi decisionali, come ad esempio scegiere il design delle divise). È un oggetto virtuale che può essere scambiato con altri utenti sulle piattaforme di trading e che acquisisce un valore che può variare nel tempo. Di questo mondo fa parte anche la Lazio che addirittura si piazza nella top 5 europea valore di capitalizzazione di fan token. La società biancoceleste è al quarto posto con 31.7 milioni di euro, davanti anche all’Inter con 22.8. Al primo posto il Manchester City con un valore di 46.4 milioni.