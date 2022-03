Crespo pronto per una nuova avventura in Qatar: la situazione

Hernan Crespo potrebbe partire per il Qatar per una nuova avventura da allenatore: è vicina la firma con l’Al Duhail

L’ex attaccante della Lazio, Hernan Crespo, è pronto ad una nuova avventura da allenatore. Dopo aver giocato in club blasonati in Italia e non solo, sta cercando fortuna sulla panchina.

Diverse le esperienze del tecnico argentino che ora potrebbe andare in Qatar per una nuova sfida. Vicina la firma con l’Al Duhail. Lo riporta Fabrizio Romano.