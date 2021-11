Crespo, nuova avventura in Spagna per l’argentino?

Possibile nuova avventura in panchina per l’ex attaccante della Lazio Hernan Crespo: ecco l’indiscrezione su di lui

Possibile nuova avventura in panchina per l’ex attaccante della Lazio Hernan Crespo. Dopo la sua avventura al San Paolo, conclusasi circa un mese fa, l’argentino potrebbe tornare in pista a breve.

Stando a quanto riportato dal giornalista spagnolo Emiliano Raggi, l’ex bomber sarebbe uno dei candidati per la panchina dell’Elche. Gli iberici, dopo l’ultima sconfitta subita per 3-0 contro il Betis e il conseguente esonero dell’ex tecnico Escribà, sarebbe infatti alla ricerca di un nuovo tecnico.