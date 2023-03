Crespo presenta Retegui: le sue dichiarazioni

Hernan Crespo, ex attaccante della Lazio, ha tracciato un profilo di Mateo Retegui, parlando anche del suo prossimo futuro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato in questi termini di Mateo Retegui, attaccante accostato al calciomercato Lazio:

«Non avrebbe potuto cominciare meglio. Però mi sento di dire che deve fare ancora parecchia strada e la gente deve avere pazienza con lui. Si vede che arriva da un altro mondo, perché il calcio in Argentina è completamente diverso da quello italiano. Deve integrarsi con i compagni e con il modo di giocare di Mancini. Lui, per adesso, è un finalizzatore. Ha forza, ha potenza, vede la porta. Però un centravanti moderno deve saper fare quei movimenti che consentono a tutta la squadra di costruire l’azione offensiva. Va servito in un certo modo per farlo rendere al massimo e i centrocampisti dovranno essere bravi a metterlo nelle migliori condizioni per battere a rete. È un attaccante che ama i cross, perché ha un ottimo tempismo e sa rubare l’attimo ai difensori. Conosco Retegui e sostengo che l’Italia abbia fatto benissimo a convocarlo e a lanciarlo. Ora bisogna proteggerlo e non mettergli troppa pressione addosso. Non dobbiamo esaltarlo troppo e, se per caso, cosa che non gli auguro, avrà qualche battuta a vuoto, non dobbiamo dargli la croce addosso. Ha qualità importanti, va difeso, sostenuto, persino coccolato».