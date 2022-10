Crespi festeggia la vittoria: «Sanderra vuole sempre il massimo e oggi non era facile»

La Lazio Primavera vince sul campo della Reggina grazie a un gol di Valerio Crespi: ecco le parole del giocatore dopo il match

La Lazio guadagna la vittoria sul campo della Reggina, un risultato che aiuta soprattutto il morale in questo periodo altalenante. Per i microfoni della radio ufficiale, ecco le parole di Valerio Crespi, uno dei principali protagonisti della giornata:

«Siamo molto contenti per la vittoria di oggi, arrivata su un campo difficile. Non è facile vincere in trasferta in questo campionato, ce ne siamo accorti lo scorso anno. Sono anche felice per il gol, arrivano cross dalle fasce e noi proviamo a sfruttarli. Avevamo voglia di riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, in settimana abbiamo lavorato bene.

Sono uno dei senatori di questo gruppo e cerco di mettermi a disposizione della squadra, voglio continuare a crescere, soprattutto nella gestione e protezione della palla spalle alla porta. Mister Sanderra mi sprona a fare di più, vuole sempre il massimo da noi giovani».