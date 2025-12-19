 Cremonese, Nicola analizza: «Della Lazio mi colpisce la rosa che ha a disposizione nonostante le assenze»
Cremonese, Nicola analizza: «Della Lazio mi colpisce la rosa che ha a disposizione nonostante le assenze»

Cremonese, Nicola parla dei biancocelesti: «Della Lazio mi colpisce la rosa che ha a disposizione nonostante le assenze»

Alla vigilia della sfida con la Lazio, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, affrontando i temi chiave del match. L’allenatore grigiorosso ha fatto il punto sul momento della squadra, analizzando le insidie rappresentate dai biancocelesti e le aspettative in vista dell’importante appuntamento. Ecco un estratto:

Le numerose defezioni della Lazio potrebbero incidere sulla gara?
«Anche noi abbiamo delle assenze, come altre squadre. Della Lazio mi colpisce la rosa che ha a disposizione nonostante le assenze, ci sono giocatori di esperienza e quindi non penso che per loro sia un problema. Come ho detto prima per noi, anche per loro può essere l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo»

A gennaio ricomincia il calciomercato. Potrebbe essere un fattore di disturbo per la squadra?
«I ragazzi sono mentalizzati, a fine girone di andata faremo un primo bilancio come viene fatto in qualsiasi azienda. Nel calcio ci sono esigenze, volontà e imprevedibilità, ma affronteremo tutto a tempo debito. Oggi ciò che conta sono le partite che chiuderanno l’andata, così da poter fare un bilancio corretto»

