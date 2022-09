Cremonese Lazio, Patric sugli scudi: «Essenziale, non sbaglia niente»

Il difensore della Lazio Patric non ha sbagliato nulla nella vittoria contro la Cremonese

Nella vittoria in casa della Cremonese per 4-0 della Lazio, non spicca solo la vena realizzativa dell’attacco biancoceleste ma anche la tenuta difensiva. Contro i grigiorossi è stato ottima la prestazione di Patric, premiato con un 7 in pagella dal Corriere dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Dessers gli scappa un paio di volte, ma lo spagnolo è risoluto, essenziale. Non sbaglia niente».