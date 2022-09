Cremonese Lazio, arbitra Orsato: i precedenti col fischietto di Schio

Sarà Orsato dirigere Cremonese-Lazio: i precedenti dei biancocelesti con l’arbitro della sezione di Schio

Cremonese-Lazio, in programma domenica pomeriggio allo stadio Zini, sarà diretta dall’arbitro Orsato. Sul proprio sito ufficiale, i biancocelesti hanno reso noti i precedenti con il fischietto di Schio.

I PRECEDENTI – «Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 44 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 18 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 11 è uscita sconfitta.

L’ultimo precedente con l’arbitro Orsato, arbitro della fine di Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013, risale alla 24ª giornata della scorsa stagione quando i biancocelesti vinsero 0-3 in casa della Fiorentina».