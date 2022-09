Cremonese, Dessers: «La Lazio ha grandi qualità, per noi difficile giocare come al solito»

L’attaccante della Cremonese Dessers ha analizzato la sconfitta casalinga contro la Lazio

Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, ha analizzato la sconfitta casalinga per 4-0 contro la Lazio. Le sue parole riportate da CuoreGrigiorosso.com.

PARTITA – ««Sicuramente è stata una partita molto difficile, non siamo riusciti a portare a casa punti. La squadra non ha giocato come al solito, bisogna anche dire che la Lazio ha qualità e ha giocatori importanti come Immobile e Milinkovic-Savic. A secco di gol? Non è semplice per me rimanere a secco, però continuo a lavorare per me e per la squadra, sono certo che gol e risultati arriveranno».