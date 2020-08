CR7 non convocato: Immobile vince titolo di capocannoniere e Scarpa d’Oro!

La notizia di giornata arriva direttamente dall’elenco dei convocati di Maurizio Sarri: non c’è Ronaldo, l’unico che avrebbe potuto (a dir la verità con un miracolo) contendere due premi a Immobile.

Cristiano Ronaldo non convocato per la Roma, non potrà raggiungere Ciro Immobile. Che vince così Scarpa d’Oro e titolo di capocannoniere in Italia, rispettivamente per la prima e per la terza volta (una volta vinse col Torino, poi con 29 reti a pari merito nel 2017/2018). Prima di scendere in campo Immobile già è sicuro di due trionfi personali e giocherà con la testa sgombra: l’unico obiettivo di serata sarà quello di agganciare Higuain a 36 reti.