Il Ministro dello Sport ha parlato all’agenzia LaPresse della possibile sospensione del campionato.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato a LaPresse della possibile sospensione del campionato, dopo le recenti vicende che hanno colpito in particolare il Genoa. «Voglio essere ottimista, non ci sono assolutamente le condizioni per lo stop del campionato, il protocollo per ora va bene così e non mi sembra sia il momento di rivederlo. Parole della Zampa? Avventate».