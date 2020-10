Covid, obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto nel Lazio, Zingaretti: «Necessario»

Obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto nel Lazio.

Obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto nel Lazio, lo prevede un’ordinanza della Regione Lazio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Trattasi di un potente strumento di prevenzione per fermare la curva dei contagi e lanciare un messaggio che dobbiamo seguire tutti delle regole per poter tornare a vivere in piena sicurezza. Per ora non prevediamo alcuna forma di contenimento degli orari dei negozi, dei bar o dei pub“», ha detto il presidente della Regione. Il provvedimento giunge dopo il picco di contagi, multa di 400 euro per i trasgressori.