Il Covid ha cambiato il calcio ma non lo ha fermato. Come si riparte nel 2021?

Protocolli, tamponi, positività e qualche polemica. L’ultimo anno ha messo a dura prova il calcio italiano, che però ha risposto compatto

Il calcio è cambiato ma non si è fermato, questa è una delle poche buone notizie sportive di un 2020 da dimenticare. Il Covid è entrato a gamba testa anche sulla serie A come sulle vite di tutti, silenzioso e subdolo, stravolgendo routine e abitudini che ormai davamo giustamente per scontate. Il primo lockdown ha colto tutti alla sprovvista, compreso un sistema calcio impreparato a gestire una situazione imponderabile, ma lentamente le istituzioni hanno iniziato a lavorare per un futuro che non poteva permettersi altri stop.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM