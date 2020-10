Covid, Burioni replica a CR7: «Anche lui un virologo?»

Cristiano Ronaldo posta, Burioni replica piccato facendo ironia.

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo come noto ancora non è negativo al Coronavirus e dunque non prenderà parte alla gara di questa sera contro il Barcellona. L’asso portoghese ha postato una foto prima della partita con gli storici rivali catalani riportando uno sfogo relativo all’ennesimo test positivo al Covid-19: «Il tampone è una ca***ta». Il commento, di fronte alle risposte piccate dei tifosi sui social network, è stato poi rimosso. Non in tempo tuttavia per finire nel mirino di Roberto Burioni, che su Twitter ha scritto: «Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti». Ecco il tweet.