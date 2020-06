Covid-19, in Premier League spuntano due nuovi casi

Due nuovi casi in Premier League, uno dei due gioca nel Norwich. La compagine inglese lo ha reso noto attraverso un comunicato

Nel campionato inglese spuntano due nuovi casi di Covid-19 ed uno di questi milita nel Norwich. Il club ha ufficializzato il tutto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Preoccupazione in casa Tottenham poiché il Norwich ha disputato un’amichevole venerdì proprio contro la squadra di Londra.

Questo il comunicato del Norwich, in cui non viene rivelata l’identità del calciatore positivo: «In linea con i protocolli della Premier, si auto-isolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento. Il giocatore dovrà riscontrare un risultato negativo al test prima di poter riprendere l’allenamento»

Gianlorenzo Di Pinto