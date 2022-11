Courtois: «Una spia nello spogliatoio? Sarebbe da matti pensarlo»

Courtois si proietta con fiducia alla sfida decisiva contro la Croazia e fa chiarezza sulla lite avvenuta tra lui Hazard e De Bruyne

La sconfitta contro il Marocco complica i piani del Belgio, che deve vincere contro la Croazia per centrare gli ottavi di finale. A pochi giorni dalla partita, Courtois ha parlato in conferenza stampa

TALPA – «Nessuno è contento in questo momento, ma pensiamo a vincere giovedì per passare il turno. Nello spogliatoio eravamo arrabbiati per la sconfitta, siamo delusi per aver perso. La lite? Credo che i media abbiano esagerato, è stata raccontata una storia inesistente.»

«Io ho rotto una panchina con un pugno. Eravamo certamente delusi, ma nessuno si è urlato addosso, sarebbe inutile. La talpa? Sarebbe da matti pensarlo. Se mai qualcuno dovesse farlo, sarà il suo ultimo giorno in squadra»