Countdown Silva, Di Marzio: «Chiesto un altro giorno, domani dentro o fuori»

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky Sport 24 per le ultime sull’enigma legato a David Silva, che domani dovrebbe dare la risposta tanto attesa alla Lazio.

Gianluca Di Marzio aggiorna i tifosi della Lazio a SkySport24 parlando dell’affare David Silva, davvero in bilico. Ecco le parole del noto esperto di calciomercato.

«Silva? La partita del City è finita ieri sera tardi e a quanto so io la delusione per l’eliminazione inaspettata ha lasciato il segno, ci sta che adesso il calciatore e l’entourage possano prendersi ancora questa giornata di tempo, ma domani mattina sarà dentro o fuori. Se la Lazio domani non avrà i segnali che si aspetta significa che Silva ci ha ripensato e che magari ha avuto delle offerte più importanti, è quindi domani la giornata in cui la Lazio di aspetta la risposta definitiva. Una risposta che la società e i tifosi si augurano sia positiva, sarebbe davvero un gran colpo, lo sappiamo tutti».