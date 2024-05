Coulibaly Lazio, Fabiani piomba sul centrocampista: Iervolino FISSA il prezzo

Coulibaly-Lazio, Fabiani piomba sul centrocampista della Salernitana: servono 8 milioni di euro per portarlo a Formello

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo nome del calciomercato Lazio alla voce centrocampisti per la prossima stagione è quello di Coulibaly della Salernitana.

Fabiani, che aveva portato il ragazzo in Campania dalla Francia nel 2021, stravede per lui tanto da aver attivato i primi contatti con Iervolino: la retrocessione dei campani favorisce le trattative. Per portarlo alla corte di Tudor a Formello servono circa 8 milioni di euro.