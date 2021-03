Costacurta boccia le italiane in Champions League: secondo l’ex giocatore, troppi errori commessi dai club

Negli studi di Sky, Alessandro Costacurta, ex giocatore e ora opinionista, ha commentato gli errori commesse dalle italiane in Champions League.

«Nelle partite delle italiane ci sono stati errori quasi clamorosi. Dall’Inter alla Juve, passando per la Lazio. Guardavo altre partite, è difficile vedere gol così. Poi, certo, Modric fa una giocata che tu speri non avvenga. Ma questi sono giocatori in grado di farle».