Costacurta contro Marusic: l’attacco dell’ex difensore al terzino biancoceleste, autore di una prova incolore contro l’Atletico

Negli studi Sky Sport, Alessandro Costacurta, ha commentato cosi la prestazione di Adam Marusic in Atletico Madrid Lazio:

«Da qui in avanti i contrasti come quelli di Marusic non si devono perdere. Non è obbligatorio vincere ma l’importante è non perderli. Contro un certo tipo di squadre non si possono sbagliare queste cose»