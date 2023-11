Cosmi: «Stasera la miglior Lazio può fare risultato. A Rotterdam ha sbagliato la partita». Le parole dell’ex allenatore

Serse Cosmi, intervenuto a Radio Serie A, ha analizzato il momento della Lazio. Ecco cosa ha dichiarato.

SU SARRI– «Ha confermato di voler chiudere alla Lazio. Gli credo, basta mettere in dubbio la sua voglia di lavorarci e di restare in questa squadra».

GIRONE DI CHAMPIONS– «Il Feyenoord è una squadra strana. L’anno scorso la Lazio l’ha battuta meritatamente a Roma. Non mi aspettavo la partita di andata così a Rotterdam. La Lazio ha sbagliato la partita ed è stata sovrastata. Stasera la miglior Lazio può fare risultato e ha una classifica diversa del girone rispetto al Milan. Vincendo si rimetterebbe in linea avendo anche il Celtic in casa. Se non vinci si complica tutto. L’Atletico non è strafavorito. La Lazio può andare a Madrid anche per vincere».