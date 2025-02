Cosa succederà nel 2025 nelle scommesse sportive online in Italia - Lazio News 24

Le scommesse sportive online hanno conquistato un ruolo di primaria importanza nel panorama del gioco in Italia. Sono il settore che in questo momento traina tutto il gioco online ed è un fenomeno sociale e culturale che sta vivendo una costante evoluzione. Questa evoluzione è dovuta al fatto che la digitalizzazione sta spostando l’utente dalle location fisiche a quelle online. Il fascino di queste nuove piattaforme agli occhi degli utenti è dato dai grossi vantaggi che esse portano, una fra tutte la comodità. Non c’è più bisogno di andare in ricevitoria, mettersi in coda e fare le proprie scommesse. Basta prendere il cellulare o, se si preferisce, il computer e si può piazzare la propria scommessa comodamente da dove ci si trova a qualunque ora.

Il settore delle scommesse sportive online è vasto e, infatti, parlando di numeri, circa 10 milioni di Italiani hanno provato almeno una volta nella loro vita le scommesse online sui migliori siti di scommesse stranieri. Di questi 10 milioni, il 26% ha ammesso di farlo occasionalmente, soprattutto quando ci sono dei grandi eventi, non necessariamente legati al calcio. Si scommette anche sui principali tornei di tennis, le gare di MotoGP e Formula 1. Il 16,4%, invece, dichiara di essere costante e studia delle strategie. Questa percentuale segue regolarmente eventi sportivi per le sue scommesse, analizzando dati a facendo previsioni. Il totale degli scommettitori ha fatto registrare nel 2022 un fatturato di 12 miliardi di euro con un gettito fiscale di ben 2 miliardi di euro.

Da ciò viene logico pensare che sia un settore prolifico anche per lo Stato, visto il valore delle tasse in entrata e le previsioni di crescita: manterrà questo trend almeno fino al 2030. Nonostante le scommesse vengano fatte per differenti eventi sportivi di varie tipologie, l’incidenza più alta è ancora per il calcio: numerose le scommesse per la Serie A, la Champions League e tutti i tornei internazionali. La percentuale di diversificazione sugli altri sport sta però pian piano prendendo piede e si potrebbe pensare a una crescita anche nei prossimi anni.

Una nicchia ancora giovane ma che promette bene è quella degli eSport, che coinvolge maggiormente una fascia di età dai 18 ai 25 anni. Da tenere in considerazione perché sono i giocatori del futuro. Campioni di scommesse restano i grandi titoli come FIFA, League of Legend e Call of Duty. Per quanto questo settore sia ancora embrionale, la sua espansione è veramente esponenziale: giovani e tech -savvy sono molto appassionati, tanto che alcuni bookmaker permettono di partecipare alle partite live streaming dalle proprie piattaforme.

In questo settore sono molto gettonate le scommesse live, che però si stanno espandendo anche negli eventi più classici. È possibile effettuarle dalle piattaforme online e piacciono perché richiedono lo studio di una strategia veloce, affiancata da un’analisi immediata e tanta adrenalina.I motori delle scommesse online sono la tecnologia e le applicazioni per cellulare. Dal 2015 al 2018 si è avuto un boom di queste applicazioni, che hanno cambiato completamente le metodologie di scommessa. Piacciono perché hanno un accesso immediato a molti eventi sportivi e diverse possibilità di tipologie di scommesse. Inoltre, sono intuitive, facili da usare e, quindi, abbordabili della maggior parte degli utenti, anche se non particolarmente avvezzi all’ambito digitale.

Per gli utenti più avanzati, queste app hanno altre funzionalità quali le statistiche dettagliate, le predizioni attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e garantiscono un gioco su piattaforme sicure. In queste app i dati e le transizioni degli utenti sono protette da sistemi di criptaggio estremamente sofisticati. È infatti interesse di queste app mantenere l’ambiente il più sicuro possibile, affinché il giocatore possa avere un’esperienza positiva. Il 60% delle scommesse online oggi giorno viene effettuato da cellulare, quindi possiamo immaginare la crescita esponenziale nel post triennio 2015 / 2018. Il maggior numero di giocatori si identifica in Lombardia, in Lazio e in Campania, nonostante la scommessa classica sul calcio sia molto diffusa al Sud e nelle Isole: l’italiano ama scommettere sul proprio team di calcio preferito, da questo non si prescinde.

L’ambito delle scommesse online, per quello che riguarda l’Italia deve affrontare delle sfide sostanziali, visto che bisogna ancora determinare una regolamentazione precisa sia per il comportamento degli utenti in relazione al gioco d’azzardo online, sia per gli operatori del settore in relazione al mercato.