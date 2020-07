CorSport – Kumbulla e il Verona in casa della Lazio: l’Hellas si è allenata a Formello

L’Hellas Verona, squadra di Kumbulla, avrebbe scelto Formello, il centro sportivo della Lazio, per allenarsi prima della gara con la Roma. Lo rivela il Il Corriere dello Sport.

Kumbulla e l’Hellas Verona in casa della Lazio. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport. La squadra di Juric a sorpresa ha scelto il Training Center di Formello del club biancoceleste per sostenere nel tardo pomeriggio di ieri l’allenamento di rifinitura prima della sfida con la Roma. C’era anche Kumbulla, nome caldo in casa Lazio in chiave mercato.