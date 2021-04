Corsa Champions, Stendardo: «Tante squadre in lizza, la Lazio c’è»

L’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo ha detto la sua sulla corsa Champions, dando una speranza alla Lazio di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo si è sbilanciato in una previsione in merito alla corsa Champions League.

Queste le sue parole: «L’Inter ha ipotecato lo Scudetto, mentre per un posto in Champions League vedo bene il Milan, poi la Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma, anche se i giallorossi sono più indietro. Mancano 8 partite e tutto può succedere. Tra una settimana poi, ci sarà Atalanta-Juve, che molto dirà in quest’ottica».