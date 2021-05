Corsa Champions, Oddo: «La Lazio è lì, può approfittarne»

Massimo Oddo ha commentato le possibilità della Lazio di entrare in Champions League: ecco le sue parole

Massimo Oddo, per i microfoni di Radio Bianconera, ha commentato le mabizioni europee della Lazio in questa folle corsa Champions. Ecco le sue parole:

CHAMPIONS – «La Lazio è lì, se dovesse conquistare i tre punti contro il Torino sarebbe lì ed essendoci qualche scontro diretto potrebbe approfittarne. Anche il calendario credo che sia un po’ più complicato per Juventus e Milan. Credo che gli scontri diretti alla fine faranno tanto».

JUVE-MILAN – «Non so chi prevarrà, è una partita aperta a tutto. Entrambe non arrivano in un momento felicissimo, conterà tutto ma soprattutto lo stato mentale».