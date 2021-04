Corsa Champions, Inzaghi sprona i suoi: «Vincere anche con le piccole»

Simone Inzaghi ha spronato i suoi ragazzi per la corsa alla qualificazione in Champions League, incitandoli a vincere ogni partita

La Lazio è ancora aggrappata al carro in corsa per la Champions League. I biancocelesti, dopo la vittoria contro il Milan per 3-0, sono attualmente sesti a 61 punti, 5 in meno rispetto ai rossoneri, alla Juventus e al Napoli. Tuttavia, la Prima Squadra della Capitale ha ancora da recuperare il match contro il Torino.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in questi giorni Simone Inzaghi ha spronato i suoi ragazzi a non mollare in queste ultime partite fondamentali. «Nel girone d’andata abbiamo perso troppi punti, ora dobbiamo vincere anche contro le piccole!» è stato l’imperativo del tecnico, che in questo 2021 ha una media punti incredibile, seconda solo a Inter e Atalanta. Tuttavia, molto terreno è stato perso proprio nella prima metà di stagione contro avversarie tutto sommato abbordabili, come Udinese, Sampdoria, Genoa e Bologna. Adesso vietato sbagliare: il quarto posto aspetta la Lazio.