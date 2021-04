Corsa Champions, Gattuso: «Il futuro è Cagliari, non roviniamo tutto»

Gennaro Gattuso ha caricato il suo Napoli in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Il tecnico punta alla Champions

Gennaro Gattuso tiene alta l’attenzione del suo Napoli e non vuole cali di concentrazione proprio ora che la squadra è tornata prepotentemente in corsa per la qualificazione in Champions League. Domenica al Maradona arriva il Cagliari e il tecnico non vuole cali di tensione.

«Il futuro è il Cagliari, non si deve pensare ad altro. Ci vuole poco per rovinare tutto». Questo il messaggio che Gattuso, come riportato da Il Mattino, ha lanciato alla sua squadra durante l’allenamento di ieri.