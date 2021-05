Corsa Champions, cinque squadre in 5 punti: i calendari

La corsa Champions regala emozioni davvero grandissime: cinque squadre in una manciata di punti. Calendari a confronto

La 34esima giornata di Serie A consegna lo Scudetto all’Inter ma lascia tutto aperto per la qualificazione in Champions League: sono cinque le squadre in lotta, con la Lazio che potenzialmente può agganciare il Napoli vincendo il recupero contro il Torino. I calendari a confronto.

Milan 69 punti – JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA

Atalanta 69 punti – PARMA, Benevento, GENOA, Milan

Juventus 69 punti – Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA

Napoli 67 punti – SPEZIA, Udinese, FIORENTINA, Verona

Lazio 64 punti – FIORENTINA, Parma, ROMA, Torino, SASSUOLO

In maiuscolo le gare in trasferta