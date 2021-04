Corsa Champions, il calendario della Lazio: sei finali per il quarto posto

La Lazio si prepara ad affrontare le prossime sfide di campionato per raggiungere il quarto posto: ecco la corsa Champions dei biancocelesti

La Lazio arriva dalla bella vittoria conquistata domenica sera contro il Milan allo Stadio Olimpico: al momento, i biancocelesti sono al sesto posto in classifica, 5 punti sotto le dirette concorrenti per il quarto posto, ma con una partita ancora da recuperare. La corsa Champions si fa dunque sempre più avvincente e la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare le prossime gare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Lazio ha in programma ancora sei partite per sperare di centrare il sogno per il secondo anno di fila. Saranno sei finali, in cui verrà testato tutto il valore della squadra anche contro le medio-piccole, con cui ha sofferto molto nella prima parte della stagione. Ecco, dunque, il calendario dei biancocelesti.

LAZIO GENOA – Domenica 2 maggio 2021, ore 12.30.

FIORENTINA LAZIO – Sabato 8 maggio 2021, ore 20.45.

LAZIO PARMA – Mercoledì 12 maggio 2021, ore 20.45.

ROMA LAZIO – Sabato 15 maggio 2021, ore 20.45.

LAZIO TORINO – Martedì 18 maggio 2021, ore 20.45 (ancora da confermare).

SASSUOLO LAZIO – Domenica 23 maggio 2021 (da definire l’orario).