Corriere dello Sport – Lotito in barca, il rinnovo di Inzaghi slitta

Secondo Il Corriere dello Sport Lotito sarebbe in barca e l’incontro con Inzaghi sarebbe rinviato.

Dopo il Consiglio Federale di martedì, Claudio Lotito è risalito in barca. Non tutto quadra, atmosfera strana e di cose sospese in casa Lazio, come testimonia la cronaca di un vertice, tra il tecnico Simone Inzaghi e presidente, rinviato. Così si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Se si consumerà entro week-end è difficile stabilirlo, ma neppure si può escludere. Lotito, anche se al mare, non è lontano da Roma e non ha ancora raggiunto la sua residenza di Cortina. Non c’è fretta per prolungare, ma in questo lasso di tempo una società si espone a qualsiasi manovra di disturbo.