Corriere della Sera – Lotito spinge la Lazio: il secondo posto vale 10milioni

Il secondo posto in classifica permetterebbe alla Lazio di fare più cassa rispetto al quarto posto tra premio piazzamento, bonus e market pool. Così riporta Il Corriere della Sera.

Tra arrivare secondi o quarti in classifica, all’atto pratico, qualcosa di diverso c’è, perché il beneficio economico non è irrilevante. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. Il secondo posto garantisce 5,2 milioni di euro in più rispetto al quarto per quanto riguarda i premi riservati alla classifica in campionato e altri 5 milioni di euro attraverso il market pool della Champions, quella parte di introiti che arriva dalla Uefa e che viene divisa in base al piazzamento in A (sono circa 25milioni, alla prima va il 40%, alla seconda il 30%, alla terza il 20% e alla quarta il 10%). Insomma, un motivo in più per la Lazio per chiudere il campionato in bellezza.