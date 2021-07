Correa PSG, qualcosa si muove. Leonardo prepara la contropartita

Correa PSG, Lazio al lavoro per piazzare l’argentino. Non c’è ancora intesa sulla valutazione, Leonardo propone Sarabia

Joaquin Correa potrebbe essere il sacrificato della Lazio per monetizzare e reinvestire in reparti dove i biancocelesti hanno maggiori carenze. Sarri farebbe a meno della qualità del Tucu, e apprezzerebbe Brandt e Felipe Anderson.

Repubblica Roma analizza la situazione relativa a Correa e all’interesse del PSG. La richiesta di Lotito è al momento di 45 milioni cash, che potrebbe abbassarsi a 35-40, mentre Leonardo punta allo sconto inserendo nell’affare Pablo Sarabia, titolare con la Spagna all’Europeo.

Nel frattempo continua la trattativa per portare Elseid Hysaj in biancoceleste, il difensore è svincolato dopo l’esperienza al Napoli. Il club intanto ha ufficialmente salutato Senad Lulic e Marco Parolo, mentre si attendono novità sul fronte Angelo Peruzzi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il team manager rimarrà.