Correa PSG, Leonardo ha sentito l’agente del giocatore: i dettagli

Prosegue l’interesse del PSG per Joaquin Correa: il ds dei parigini Leonardo avrebbe parlato con l’agente del giocatore

Il mercato della Lazio sta entrando sempre più nel vivo ogni giorno che passa. Tra operazioni in entrata e movimenti in uscita, il club biancoceleste sta diventando il vero protagonista di questa finestra di contrattazioni, che aprirà i battenti tra pochi giorni. In particolare, un affare che sta diventando sempre più caldo in queste ore è quello per il passaggio di Joaquin Correa al PSG.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, lo scorso week-end il ds dei parigini Leonardo avrebbe incontrato Alessandro Lucci, agente del giocatore, per discutere sulle possibili cifre del contratto. Adesso la Lazio non può che aspettare ulteriori movimenti da parte del Paris Saint Germain: le richieste dei biancocelesti rimangono sempre intorno ai 40 milioni di euro.