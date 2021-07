Correa PSG, trattativa in fase di stallo: il Tottenham si fa sotto

Entra in una fase di stallo la trattativa tra la Lazio e il PSG per il trasferimento di Joaquin Correa: nel frattempo il Tottenham…

Da un paio di settimane ormai si sta discutendo di questo possibile trasferimento, con una trattativa molto difficile da portare avanti. Il passaggio di Joaquin Correa al PSG può farsi, ma al momento la trattativa con la Lazio è in una fase di stallo.

A riportarlo è La Repubblica, secondo cui da Parigi non arrivano notizie molto positive. L’offerta del club transalpino non ha soddisfatto pienamente il club biancoceleste, che voleva monetizzare il più possibile: pertanto, i contatti sono al momento fermi. Nel frattempo, il Tottenham si sarebbe fatto sotto per cecare di soffiare il Tucu ai parigini. Anche qui, però, è da vedere se l’offerta sarà in grado di soddisfare le richieste della Lazio.