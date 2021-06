Correa, il PSG fa sul serio: soldi e contropartita per convincere Lotito

Il PSG fa sul serio per Correa, ma la richiesta di Lotito (45 milioni) è troppo alta: possibile inserimento di Sarabia nell’affare

Si cerca l’intesa per Correa. Il PSG ha mostrato interesse per l’argentino, ma ha trovato il muro di Lotito che valuta il giocatore almeno 45 milioni di euro: una cifra che il club francese non vorrebbe raggiungere.

Si è parlato così dell’inserimento di una contropartita tecnica: nei giorni scorsi è stato avvicinato Rafinha, ma Gianluca Di Marzio ha rivelato che il PSG vorrebbe mettere nell’affare Sarabia, ormai in uscita. L’ex Siviglia è stato sondato sia da Atletico Madrid che Barcellona, nei prossimi giorni si capiranno le reali possibilità dell’operazione.