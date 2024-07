Correa Lazio, l'Inter deve cedere per chiudere con Gudmundsson

Correa Lazio, l’Inter deve cedere per poi concentrarsi su Albert Gudmundsson: si ragiona su questa soluzione per l’argentina

L’Inter ha un problema con Joaquin Correa: l’attaccante è in uscita dai nerazzurri che aspettano le uscite per poi chiudere con il Genoa con Gudmundsson ed è stato accostato anche al calciomercato Lazio nelle scorse settimane per i bassi costi dell’operazione e anche perchè conosce già l’ambiente.

Allo stesso tempo per i nerazzurri l’argentino potrebbe finire, come riportato da la Gazzetta dello Sport, con una risoluzione del contratto dell’attaccante se entro fine agosto non fossero arrivate offerte allettanti.