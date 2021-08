La Lazio omaggia Correa: «Grazie di tutto Tucu» – VIDEO

Correa è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter, La Lazio sui social ha ringaziato il giocatore per gli anni in biancoceleste

Il saluto biancoceleste. Da oggi Joaquin Correa è un nuovo gioacatore dell’Inter.

Dopo il lungo messaggio con il quale l’argentino ha salutato la Lazio e i suoi tifosi, è arrivato l’omaggio del club per l’ex attaccante biancoceleste. Condiviso su Instagram un video che ripercorre gol e giocate del “Tucu” con la maglia capitolina, con questo commento in aggiunto: «Grazie per tutto, Tucu».