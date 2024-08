Correa Lazio, argentino PROPOSTO a Fabiani! CLAMOROSO aggiornamento, cosa è SUCCESSE

Correa-Lazio, l’attaccante argentino è stato proposto ad Angelo Fabiani: no del club al clamoroso ritorno della punta

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo di X, al calciomercato Lazio nelle ultime ore è stato riproposto Joaquin Correa, grande ex biancoceleste e in uscita dall’Inter. La risposta di Fabiani però al momento è stata decisamente negativa.

Joaquin #Correa proposto a #Lazio (che ha detto no) e #Genoa. Ci sono anche piste all’estero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 8, 2024

PAROLE – «Joaquin Correa proposto a Lazio (che ha detto no) e Genoa. Ci sono anche piste all’estero».