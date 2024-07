Correa Lazio, SVELATO il futuro dell’argentino: la sua PROSSIMA destinazione. Era stato accostato ai biancocelesti

L’ex giocatore della Lazio Joaquin Correa, accostato nuovamente ai biancocelesti nelle scorse settimane, è pronto a lasciare l’Inter. Infatti, dopo il prestito al Marsiglia nella scorsa stagione, l’attaccante argentino non sarà reintegrato nella squadra di Simone Inzaghi.

Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo canale Twitch, Correa potrebbe lasciare i nerazzurri per trasferirsi in Turchia. Al momento non è chiaro quale club sia sulle sue tracce.