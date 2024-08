Correa Lazio, ASSIST di Marotta a Lotito? Comunicazione all’argentino, SCENARIO incredibile

Correa-Lazio, assist di Marotta a Lotito? Ipotesi rescissione del contratto per la punta ex biancoceleste. I dettagli

Libero stamani spiega come il calciomercato Inter in questo momento abbia due giocatori che bloccano le entrate: Correa e Arnautovic. Anzi tre visto che Satriano ha declinato il Brest con cui c’era un accordo a 6 milioni. Con Correa, accostato anche al calciomercato Lazio per quello che sarebbe un clamoros ritorno, i dirigenti parleranno a breve per chiarire un fatto: non farà parte della rosa.

Quindi o si trova una società oppure verrà avviata una trattativa, si spera lampo, per la rescissione del contratto in scadenza la prossima estate. La rescissione costa ma non quanto tenere in rosa un giocatore che tra stipendio (3,5 milioni netti, 6,5 lordi) e ammortamento (8,5 milioni per l’ultimo anno) occupa circa 15 milioni a bilancio.