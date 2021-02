Joaquin Correa modello per un giorno: la foto del giocatore argentino, in posa con il resto della squadra – FOTO

A Formello è giornata di foto di squadra. I biancocelesti, in posa, hanno svolto il ritratto di rito. Tra di loro, ovviamente, anche Joaquin Correa, che sui social ha postato anche un’immagine individuale.

Un sorriso in giacca e cravatta per il giocatore argentino, modello per un giorno.