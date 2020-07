Correa, oltre al Milan la vittima preferita in carriera è il…Formentera!

Correa si appresta ad affrontare il Milan da unica punta: i rossoneri sono la sua vittima preferita in carriera

Joaquin Correa, complici le squalifiche di Caicedo e Immobile, affronterà il Milan sabato sera da unica punta: lo scacchiere tattico confezionato da Inzaghi andrà a prevedere con tutta probabilità la presenza di Luis Alberto in appoggio all’ex Siviglia.

In carriera soltanto con la maglia degli andalusi il “Tucu” ha segnato tre gol ad una squadra avversaria (come accaduto alla Lazio contro il Milan, ma in tre partite diverse): nel novembre 2016 in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa del Re fu protagonista nel 5-1 esterno contro il Formentera. Nel caso di specie le marcature vennero siglate tra il quindicesimo e il quarantesimo minuto della prima frazione.

Dopo l’1-1 al fotofinish del Lazio-Milan del campionato scorso, il gol a San Siro valso l’accesso alla finale di Coppa Italia 2018/2019 e quello che nell’annata calcistica in corso ha permesso ai capitolini di sconfiggere il Diavolo in casa rossonera in Serie A sfatando uno storico tabù, Correa tenterà di finire ancora sul tabellino dei marcatori in una gara delicata e cruciale per la Lazio, quella di sabato sera. Romagnoli e compagni sono avvisati.