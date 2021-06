Correa, critiche dai tifosi argentini: Scaloni lo difende

Arrivano critiche dai tifosi argentini per Joaquin Correa. A difenderlo è però il commissario tecnico Scaloni

Joaquin Correa è tra i protagonisti della Copa America. Le prestazioni dell’argentino non starebbero però convincendo più di tanto i tifosi. Ed ecco, come raccontato da Il Corriere dello Sport, sui social ci sarebbero tanti meme che accusano l’attaccante argentino di essere poco efficace sotto porta.

A difenderlo però è stato il commissario tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni. Queste le sue parole: «In quel momento ho ritenuto che fosse più produttivo l’ingresso di Correa. E devo dire che la squadra ha dimostrato grande solidità, non concedendo tiri in porta a un avversario forte come l’Uruguay».