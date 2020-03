Coronavirus, Sconcerti: «Discussioni? Si giocherà quando saremo guariti»

Emergenza Coronavirus, Mario Sconcerti ha detto la sua sulle polemiche che hanno travolto il mondo del calcio

Mario Sconcerti, raggiunto da Calciomercato.com, si è schierato duramente contro le polemiche nate in questi giorni per la rirpesa dei campionati:

«Vorrei essere molto chiaro. Non concepisco tutte queste discussioni sul calendario. In realtà non c’è un calendario più chiaro di questo. Si torna a giocare quando saremo guariti. Stop. Nessuno lo sa. Ma è così. Poi quando saremo tutti guariti allora la Lega Serie A e il Ministro dello Sport si chiuderanno per una settimana in una stanza e solo allora faranno il calendario. C’è una sola verità: in questo momento non c’è calcio».