Coronavirus, Toni: «Calciomercato prolungato? Impensabile»

Luca Toni ha commentato l’ipotesi proposta dalla FIFA di prolungare il calciomercato fino al 31 dicembre: ecco le sue parole

La morsa del Coronavirus ha stravolto i calendari del calcio, nessuno escluso. Anche il calciomercato risentirà di questi cambiamenti e fa discutere l’idea della FIFA di prolungarne la chiusura fino al 31 dicembre. In un’intervista per La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha detto la sua:

«Una chiusura del mercato al 31 dicembre è impensabile. Il mercato viene per forza dopo al calcio giocato e in questo momento come si fa ad immaginare un rientro in campo in questa situazione. Come possiamo chiedere ai calciatori di giocare tre partite a settimana?Non servirebbe a nulla. Quanti colpi vengono chiusi nel corso dell’ultima settimana? Non escludo che basti un mese ma ripeto: la priorità è fare ordine sulla stagione, tutto il resto viene dopo».