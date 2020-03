Coronavirus, otto casi nel West Ham: a rischio anche Felipe Anderson?

Il club inglese rende noto il numero di giocatori che mostrano i sintomi ma in isolamento. Sul brasiliano invece…

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e molti paesi stanno subendo più danni degli altri. L’Inghilterra infatti sta capendo adesso la dura realtà del contagio e sta cercando in tutti i modi di capire come contenerlo. Anche il calcio inglese è stato sospeso e in molti club di Premier League si contano i positivi al Covid-19: il West Ham ad esempio vede 8 giocatori con sintomi e attualmente in isolamento. Ma Felipe Anderson? Ancora non si sa nulla al momento.

I giocatori si allenano da casa e la squadra spera di tornare ad allenarsi alla fine del blocco fissato per il 13 aprile mentre il ritorno sul campo è programmato per il 30. Il presidente Karren Brady ha parlato in un’intervista al Sun sulla speranza di tornare subito a correre dietro al pallone.