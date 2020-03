Coronavirus, il Papa: «Siamo tutti sulla stessa barca, tutti chiamati a remare insieme»

Coronavirus, le parole del Papa che per la prima volta in una San Pietro deserta pronuncia la benedizione Urbi et Orbi

In un’Italia falcidiata dal coronavirus Papa Francesco alle 18:00 è arrivato in una vuota piazza San Pietro per pronunciate la benedizione Urbi et Orbi con relativa indulgenza plenaria, una cosa mai accaduta prima nella storia.

«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». Questa una piccola parte del discorso del Pontefice.