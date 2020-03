Coronavirus, il fratello di Higuain: «Nostra madre sta male. Vogliamo rispetto!»

Nicola Higuain, fratello di Gonzalo, ha detto la sua dopo le polemiche scaturite dalla partenza del Pipita verso l’Argentina

Le polemiche continuano: Gonzalo Higuain ha deciso di lasciare l’Italia per volare in fretta in Argentina, per andare dalla mamma malata da tempo. Il pipita si è recato all’aeroporto di Torino-Caselle con una certificazione medica che riportava la sua negatività al Covid-19. Il suo volo privato ha fatto prima scalo in Francia e Spagna per dirigersi direttamente poi in Sudamerica. La scelta del bianconero ha suscitato non poche critiche per via della fuga dalla quarantena imposta al club torinese.

Nicola Higuain, fratello di Gonzalo, ha risposto duramente con chi ha creato polemiche con l’attaccante e ha pubblicato questo messaggio sul suo profilo Twitter:

«Nostra madre ha il cancro da quattro anni e lotta da quattro anni contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione…»