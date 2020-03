Coronavirus, Ghirelli: «Potrebbe saltare l’intero sistema Lega Pro»

Il numero 1 della Lega Pro ha voluto dire la sua sulla situazione attuale in Italia e le ripercussioni sul calcio

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. Non solo per il massimo campionato però: anche la Serie B e la Lega Pro potrebbero subire dei danni enormi. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha usato parole forti sull’argomento ai microfoni di Italpress. Ecco cos’ha detto:

«Abbiamo davanti a noi il grave problema di come affrontare questa crisi di guerra e devo sottolineare un atteggiamento incomprensibile dell’AIC. Bisogna approcciare la questione avendo chiaro che tutto lo scenario è cambiato, non siamo nel ‘prima coronavirus’ dove comunque lamentavamo già problemi finanziari e lavoravamo alla sostenibilità economica. Qui rischia di saltare tutto il sistema Lega Pro».